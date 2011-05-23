Жодна з областей не розрахувалася з «Укрзалізницею» за перевезення пільгових пасажирів

Упродовж січня-квітня 2011 р. жодна з областей України не розрахувалася з «Укрзалізницею» повністю за перевезення пільгових пасажирів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, з січня по квітень 2011 обласні державні адміністрації заборгували залізницям у середньому 79,5 млн. грн. за перевезення пільгових категорій пасажирів, що становить 30% суми, що підлягає компенсації.

Найбільший відсоток заборгованості у Волинської, Київської, Харківської області і в Київської міської державної адміністрації. Зокрема, Волинська область компенсувала лише 6,9% - сума недоотриманих коштів становить 3,54 млн. грн. Київська міська державна адміністрація компенсувала 12,3%, її заборгованість становить 12,4 млн. грн. Київська область компенсувала 18,7%, недоотримано 6 млн. грн., заборгованість Харківської області становить 8,88 млн. грн., компенсовано 28,6%.

Водночас, найбільший рівень розрахунків за перевезення пільговиків у Херсонській області - майже 97%, 83,8% компенсувала Чернівецька, 83,4% - Закарпатська і 65,3% - Рівненська області.