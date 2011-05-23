«Російські залізниці» з 29 травня змінять періодичність курсування ряду поїздів в Україну

З 29 травня ВАТ «Російські залізниці» вводить новий графік руху поїздів на 2011-2012 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВАТ «Російські залізниці», з метою підвищення якості обслуговування пасажирів розроблені нові розклади для поїздів на затребуваних напрямах у сполученні з країнами СНД, у тому числі і з Україною.

Так, в сполученні з Україною в новому графіку руху розроблені розклади для поїздів №223/224 Ростов-Сімферополь, «дитячого» поїзда №515/516 Казань - Сімферополь.

Для задоволення попиту на перевезення пасажирів збільшено періодичність курсування поїздів №275/276 Санкт-Петербург-Феодосія, №271/272 Санкт-Петербург-Євпаторія, №187/188 Москва-Феодосія: тепер вони відправлятимуться не через день, а щоденно.

Продовжені також маршрути проходження поїздів №327/328 Харков-Тавда до Нижнього Тагілу, і №189/190 Сімферополь-Казань до Іжевська.