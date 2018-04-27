Не закупиш - не поїдеш: тяговий склад Укрзалізниці зносився на 90%

За оцінками фахівців, на сьогодні технічний стан тягового парку Укрзалізниці близький до критичної відмітки. Зокрема, зношення парку електровозів складає 90% за середнього віку 36 років. А парку магістральних і маневрових тепловозів ще більше - 99% і 96%, відповідно. Середній вік магістральних тепловозів складає 24 роки, маневрових - 29 років.

Металобрухт на колесах

Велику частину парку залізниць України складають електровози ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11, ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82, ЧС2, ЧС4, ЧС7, ЧС8, магістральні тепловози 2ТЕ116, 2ТЭ10, 2М62, ТЕП70, маневрові тепловози ЧМЕ3 та інші локомотиви, спроектовані і виготовлені в 50-60 роках минулого століття. Парк локомотивів формувався, в основному, за рахунок постачань до 1993 року, при цьому максимальні поставки, по 300-400 машин в рік, припадали на 1987 і 1970-1975 роки.

Більшість цієї техніки вимагає на 40-60% більше витрат на техобслуговування і ремонти, в порівнянні з сучасними моделями. Крім того, за своєю граничною конструктивною швидкістю, вона не може забезпечити рух навіть прискорених вантажних і пасажирських потягів (до 120 і 160 км/год), не кажучи вже про високошвидкісні. Не справляються старички і з підвищеною вагою сучасних составів.

Певні серії (наприклад, тепловози 2ТЭ116) ще жодного разу не проходили заводських ремонтів, а електровози (ВЛ-8, ЧС-2) відпрацювали вже як нормативний, так і продовжений термін служби.

Для заміни частини парку тягового рухомого складу, який відпрацював нормативний термін служби, Укрзалізниця розробила Комплексну програму оновлення залізничного рухомого складу України на 2008-2020 роки. Зокрема, протягом 2008-2010 рр. необхідно було купити 146 електровозів і 26 тепловозів. Проте, за даний період купили всього 45 електровозів і 4 тепловози. Серед них – жодного сучасного від європейських виробників.

У країнах СНД для оновлення локомотивного парку використовують як власні розробки , так і спільні проекти із залученням провідних світових і європейських компаній. За останній час російські локомотивобудівельні підприємства створили сучасні зразки вантажних електровозів постійного і змінного струму – Е5К, 2ЕС5К, 3ЕС5К, 2ЕС4К, 2ЕС6, 2ЕС10, пасажирських електровозів постійного і змінного струму ЕП1, ЕП2К, двосистемних пасажирських електровозів ЕП10, ЕП20, пасажирських тепловозів ТЕП70БС, вантажних тепловозів 2ТЕ25К, 2ТЕ25А, 2ТЕ70, маневрових тепловозів ТЕМ18ДМ, ТЕМ ТМХ.

На залізницях Казахстану експлуатують 22 нові пасажирські електровози змінного струму KZ4A китайського виробництва і 40 вантажних тепловозів ТЕ33А, створених спільно з General Electric (США).

Узбекистан для оновлення парку підписав контракт з Чжу-Чжоуською компанією (Китай) на придбання 27 електровозів змінного струму, зокрема – 12 одиниць у вантажному виконанні і 15 - в пасажирському.

У країнах Західної Європи провідними виробниками залізничної техніки за останній час створено ряд нових локомотивів, зокрема компанією Skoda ТТ (Чехія) - пасажирський електровоз серії 109Е, розрахований для роботи як на ділянках з постійним струмом 3 кВ, так і зі змінним 15 кВ 16,7 Гц і 25 кВ 50 Гц. Концерн “Siemens AG” розробив і будує для країн Західної Європи в основному двосистемні електровози на базовій платформі Eurosprinter як вантажні, так й універсальні. Крім того, концерн налагодив виробництво тепловозів на базових платформах Eurorunner і Asiarunner як вантажного, так і пасажирського виконання з асинхронним тяговим приводом.

У квітні цього року техрада Укрзалізниці затвердила концепцію розвитку локомотивного господарства. Основними серіями тепловозного парку залізниць України були визначені серії М62, 2М62 і 2ТЕ116. Основними серіями вантажних електровозів постійного струму на Донецькій залізниці - електровози 2ЕЛ4, на Придніпровській – електровози ВЛ11М6. Як пояснив гендиректор відомства В.Козак, «визначення основних серій тягового рухомого складу дозволить поступово замінити неперспективні моделі, оптимізувати бази ремонту і технічного обслуговування існуючих локомотивів, а також сформувати чіткі вимоги для виробників нової техніки».

Як повідомили в головному управлінні локомотивного господарства "Укрзалізниці" , впродовж 2011-2015 рр. необхідно придбати 275 локомотивів: 250 електровозів і 25 тепловозів. Це лише середньострокова перспектива. Потреби в оновленні електровозів будуть зростати не тільки через вичерпаний ресурс, але й через перехід з тепло- на електротягу у зв`язку з впровадженням прискореного руху. Зокрема, впродовж 2011-2015 рр. з інвентарного парку буде списано 195 електровозів і 340 тепловозів.

Підгвинтимо, підфарбуємо...

Неможливість швидкого оновлення парку за рахунок закупівлі нового тягового рухомого складу тільки за власні засоби змушують "Укрзалізницю" вдаватися до капітальних ремонтів локомотивів із подовженням встановленого заводами-виробниками нормативного терміну служби.

Зокрема, на Львівській і Одеській залізницях впроваджують інвестиційну програму комплексної модернізації тепловозів серій М62, 2М62 і ЧМЕ-3 із заміною штатних силових установок, на економні дизелі провідних світових виробників – «Катерпіллер» і «Дженерал моторс». Згідно з даною програмою, впродовж 2011-2015 рр. планують модернізувати 200 тепловозів, зокрема 30 одиниць М62, 70 одиниць 2М62 і 100 одиниць ЧМЕ-3. В результаті такої модернізації очікувана економія палива складе близько 30%, мастил - до 70%, збільшення міжремонтних пробігів - до 30%.

Іншим напрямом оновлення парку є проведення капітальних ремонтів у деповських умовах, зокрема з продовженням терміну служби і модернізацією. Як повідомив перший заступник начальника Головного управління локомотивного господарства УЗ С.Пилипенко, для вирішення цього питання спільно з Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту імені Лазаряна, науково-дослідним центром залізничного транспорту України, інститутом електрозварювання імені Патона був досліджений і визначений залишковий ресурс локомотивів. У результаті, станом на 01.04.2011 в умовах ремонтних заводів продовжили термін служби 553 тепловозам і 690 електровозам.

Водночас, сьогодні в експлуатації залізниць знаходяться 144 магістральних, 149 меневрових тепловозів, а також 240 магістральних електровозів з простроченими термінами проведення капітальних ремонтів. Адже впродовж останніх років постійно урізали ліміти на ремонт тяги, а ціни на матеріали, запчастини і енергоносії постійно зростали.

Серед тепловозів за своїм технічним станом найбільшу стурбованість викликають локомотиви серій М62, 2М62, 2ТЕ116 і ЧМЕ-3. Впродовж останніх років близько 40% номенклатури запасних частин до них не поставлялося взагалі. А дизелі типу 14Д40 тепловозів М62 і 2М62 давно зняті з виробництва.

Ставка на якісних постачальників

Зараз на залізницях України в дослідній експлуатації знаходяться 40 електровозів ДЕ1 і 23 електровози ДС3 виробництва ДП "Електровозобудування" (Дніпропетровськ). Проте, міжвідомча приймальна комісія Укрзалізниці ухвалила рішення про обмеження цих локомотивів через низьку якість.

Також цього року планують придбати ще 1 тепловоз ТЕМ103 виробництва ВАТ «ХК «Луганськтепловоз» для визначення його надійності. Крім того, до кінця буде розглянуто питання про перехід на серійне виробництво електровозів 2ЕЛ5 і визначення об`єму розширеної дослідної партії 2ЕЛ4.

Наступного ж року в рамках підписаного трьохстороннього меморандуму між Укрзалізницею, РЗ і ЗАТ «Трансмашхолдинг» планують проведення експлуатаційних випробувань і адаптації під вітчизняні системи безпеки двосистемних пасажирських електровозів ЕП20, створених фахівцями НЕВЗа, «ВЕлНДІ» (РФ) спільно з «ALSTOM TRANSPORTATION» (Франція).

Паралельно Укрзалізниця веде переговори про створення двосистемного пасажирського електровоза потужністю 7200 кВт і швидкістю до 200 км/год на базі трьохсистемного пасажирського електровоза 109Е виробництва «SKODA TT» (Чехія).

Для заміни парку електровозів ЧС2, які відпрацювали нормативний термін служби, на даний момент спільно з АТ «Електровозобудівний завод» (Грузія) опрацьовується технічне завдання зі створення пасажирського двосекційного електровоза 8Е1 потужністю 6170 кВт.

Для здійснення планів як із продовження термінів експлуатації, так і щодо закупівлі Укрзалізниця потребує значних коштів. Нові двигуни, модернізація і ремонт обходяться все одно недешево. При цьому, і всі можливі терміни продовження служби тягових машин коли-небудь закінчаться...

Олена Кузнєцова (УНІАН)