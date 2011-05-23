В Іллічевському порту затонув танкер «Волгонефть-263»

В акваторії Іллічевського судноремонтного заводу сьогодні вночі затонув танкер «Волгонефть-263» російської компанії OIL MARIN GROUP LTD.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління МНС в Одеській області.

За даними МНС, танкер водотоннажністю 6354 тонн навалився кормовою частиною на плавучий док, біля якого був поставлений на ремонт, і пішов до дна разом з ним.

У результаті затоплення стався розлив нафтопродуктів, але працівники порту оперативно встановили бонові загороди і задіяли спеціальні судна для очищення води.

Фахівці ІСРЗ і МНС з`ясовують причини події, керівництво судноремонтного заводу ситуацію не коментує.

Довідка УНІАН. Танкер «Волгонефть-263» габаритними завдовжки 132 і шириною 17 метрів був збудований в 1978 році. На класифікаційний ремонт в док Іллічевського СРЗ поставлений на початку грудня 2010 року.