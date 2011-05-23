«Одесавіаремсервіс» готує до випробувань 4-місне повітряне таксі «Дельфін»

Фахівці державного авіаційно-ремонтного підприємства «Одесавіаремсервіс» готують до льотних випробувань 4-місний пасажирський літак «Дельфін».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції директор підприємства Віталій ЮХАЧОВ.

Він зазначив, що «створений одеськими конструкторами і інженерами літак-таксі розрахований, перш за все, на надання послуг підприємцям, і літатиме не за розкладом, а на замовлення пасажирів».

Причому, вартість чартерних авіаперельотів на внутрішньоукраїнських маршрутах, сказав В. ЮХАЧОВ, не перевищуватиме існуючих цін за подібні послуги авіаперевізників, що здійснюють маршрутні рейси з Одеського аеропорту.

Він повідомив, що станом на 23 травня літак «Дельфін» вже повністю готовий, випробуваний двигун машини, льотні випробування призначені на липень поточного року.

У свою чергу, співорганізатор прес-конференції - перший головнокомандувач ВПС України Віктор СТРЕЛЬНИКОВ додав, що новий міні-літак більш надійний порівняно з літаками цивільної авіації, оскільки конструктори передбачили, щоб у разі аварійної ситуації «повітряне таксі змогло спокійно спуститися на землю на парашуті».

Разом із тим організатори зустрічі з журналістами зазначили, що виробничі потужності «Одесавіаремсервіса» у поточному році завантажені лише на 60%: через скорочення замовлень на ремонт авіатехніки з Єгипту, Лівії, Ємену й інших арабських країн довелося скоректувати обсяг робіт на цей фінансовий рік - з 250 млн. до 160 млн. грн.