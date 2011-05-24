На Південній залізниці в літній період курсуватиме 40 пар пасажирських поїздів

З 29 травня на залізницях України буде введено літній розклад руху поїздів, у рамках якого на Південній залізниці передбачене курсування 40 пар пасажирських потягів формування ПЗЗ.

Про це повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури.

При цьому на піковий період призначено додаткові поїзди №241/242 Харків-Євпаторія (2 ешелони) - з 01.06.2011 по 30.09.2011 щодня; №245/246 Харків-Феодосія (1 ешелон) - з 4.06.2011 по 8.09.2011 через день у парні числа; №260/259 Суми-Харків-Феодосія (1 ешелон) - відправлення із Сум і Харкова з 5 червня по 29 вересня 2011 через день по непарних числах; №175/176 Харків-Сімферополь (1 ешелон) - з 02 по 30 червня 2011 через день по парних числах, з 01 липня по 31 серпня 2011 - щодня і з 2 по 30 вересня 2011 через день по парних числах.

Крім того, в період піку літніх перевезень планується за рахунок закільцювання в загальний оборот трьох ешелонів цілорічного поїзда №115/116 Харків-Трускавець з трьома ешелонами додаткового поїзда №545/546 Харків-Севастополь забезпечити курсування поїзда №285/286 Севастополь-Київ-Сімферополь. Також планується за рахунок обмеження маршруту проходження поїзда №349/350 Харків-Івано-Франківськ у період з 13 червня по 30 серпня 2011 через день до станції Київ-Пасажирський і закільцювання у загальний оборот трьох ешелонів поїзда №349/350 Харків-Івано-Франківськ і поїзди №255/256 Харків-Київ забезпечити курсування поїзда №247/248 Київ-Євпаторія періодичністю через день.

Також у графіку руху поїздів на 2011-2012 роки змінено маршрут проходження поїзда №316/315 Полтава-Маріуполь через Кременчук-Користовка-Дніпропетровськ-Чапліне-Донецьк замість Лозова-Слов’янськ-Донецьк.

Загалом для забезпечення графіка руху приміських пасажирських поїздів на 2011-2012 роки на ПЗЗ буде задіяно 185 пар поїздів.

Як відзначається в повідомленні, крім того, з 29 травня на літній період вводяться літні приміські поїзди (курсують щодня): №6523/6526 сполученням Харків Пас — Борки - Харків Пас; №6525/6530 сполученням Харків Пас-Ліхачове-Харків Пас; №5010/6007 сполученням Харків Пас-Дергачі-Харків Пас; №6703/6704 сполученням Харків Пас.-Зміїв-Харків Пас; №6023/6868 сполученням Харків Пас-Есхар-Харків Пас; №5635/6836 сполученням Харків Бал.- Коробочкине — Лосєве; №6911/6906 сполученням Харків Пас — Люботин — Харків Пас; №6511/6512 сполученням Суми-Білопілля-Суми.