Ситуація з виверженням вулкану Грімсвотн не вплинула на роботу «Борисполя»

Ситуація з можливим переміщенням хмари вулканічного попелу до Великої Британії і країн Benelux поки що не вплинула на виконання рейсів в аеропорту «Бориспіль». Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-секретар аеропорту «Бориспіль» Оксана ОЖИГОВА.

За її словами, аеропорт керується сайтом «Євроконтролю» і метеопрогнозної Лондонської обсерваторії, які на 8-9 годину ранку повідомляли про можливість того, що за певних умов хмара попелу може розповсюдитися на північну і центральну частину Великої Британії і досягти країн Benelux у другій половині дня.

«Ми вивчаємо рейси, які у нас є в другій половині дня, з тим, аби оперативно в разі чого приймати рішення, але поки що ніяких обмежень (щодо рейсів — УНІАН) немає», - сказала О.ОЖИГОВА.

За її словами, наступне оновлення інформації про розповсюдження хмари вулканічного попелу очікується на 15.00.

Як повідомляв УНІАН, у зв`язку з виверженням вулкану Грімсвотн в Ісландії 21 травня ц.р. був закритий головний міжнародний аеропорт Ісландії Кефлавік. У радіусі 220 кілометрів від вулкана введено зону заборони польотів.

Востаннє Грімсвотн вивергався в 2004 році.

Виверження вулкана Ейяф’ядлайокудль в Ісландії в квітні минулого року призвело до закриття повітряного простору частини Європи. Тоді авіасполучення було паралізоване впродовж декількох днів. Аеропорти були заповнені десятками тисяч людей, які скупчилися в них за цей час в очікуванні дозволу на виліт.