Профспілки транспортників проти додаткових психофізіологічних експертиз

Голова Федерації профспілок транспортників України, голова Профспілки залізничників і транспортних будівельників Вадим ТКАЧОВ і керівники всеукраїнських транспортних профспілок звернулися з відкритим листом до прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА і керівництва Міністерства охорони здоров`я щодо недопущення впровадження додаткових, необгрунтованих психофізіологічних експертиз для працівників транспорту.

Про це УНІАН повідомили у відділі інформації ради Профспілки залізничників і транспортних будівельників України.

Приводом для звернення профспілок є впровадження Міністерством охорони здоров`я України для працівників транспорту "додаткових, дублюючих і необгрунтованих норм психофізіологічної експертизи", з метою чого міністерство розробило проект постанови Кабінету міністрів України "Питання організації проведення психофізіологічної експертизи працівників, які зайняті на роботах підвищеної небезпеки і вимагають професійного відбору".

Як зазначається в повідомленні, ФПТУ і Всеукраїнські транспортні профспілки ретельно проаналізували проект постанови і категорично не підтримують його.

Як зазначається в повідомленні, сьогодні вже існують всі достатні експертизи працівників транспорту. Зокрема, при прийомі на навчання в транспортних навчальних закладах України курсанти (студенти) проходять професійний відбір відповідно до спільного наказу Міністерства охорони здоров`я України і Державного комітету України з нагляду за охороною праці «Про затвердження Переліку робіт, де є потреба в професійному відборі» від 23.09.1994 р. № 263/121. Аналогічні вимоги застосовуються і до працівників при прийомі їх на роботу на транспортні підприємства.

Також згідно з постановою КМУ від 27.09.2000 р. № 1465, працівники транспорту обов`язково проходять обстеження лікарями-психіатрами і наркологами для отримання відповідних сертифікатів (авіатори, моряки - щорічно, залізничники і автомобілісти - раз на два роки).

«Сьогодні порядок проведення професійного відбору у лікарів-психофізіологів за місцем розташування підприємства вже визначений чинними нормативно-правовими актами. Таким чином, державою забезпечено повноцінне виконання норм Закону України «Про охорону праці». А подібні експертизи, на наш погляд, - це знущання з працівників транспорту шляхом вибивання нескінченних дублюючих довідок і сертифікатів», - заявляють в профспілках, додаючи, що проект зазначеної постанови КМУ не передбачає скасування діючих норм, зокрема й міжнародних, тому впроваджувати додаткові і дублюючі норми категорично недоцільно.