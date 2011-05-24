В Європі вже скасовано понад 250 рейсів через виверження ісландського вулкану

Понад 250 рейсів скасовано в Європі у вівторок через розповсюдження хмари попелу від виверження ісландського вулкану Грімсвотн на територію Шотландії і північ Ірландії. Про це повідомляє агентство "Франс Прес" з посиланням на заяву представника Євроконтролю (Європейська організація з контролю за повітряним простором - Eurocontrol).

Дим від вулкану Грімсвотн (південний схід Ісландії), виверження якого розпочалося 21 травня, піднявся на висоту до 20 кілометрів, передає РІА "Новости". Ісландські вулканологи раніше заявляли, що виверження вулкана триватиме, найімовірніше, кілька днів чи тижнів і не призведе до всеєвропейського авіаційного колапсу, як навесні 2010 року під час виверження іншого ісландського вулкана Ейяф’ятлайокудль.

"Хмара попелу досягла Шотландії і півночі Ірландії, і авіакомпанії ухвалили рішення не виконувати польоти у небезпечних зонах, в яких відзначено високу концентрацію попелу. Хмари попелу наприкінці дня досягнуть півдня Скандинавії, Данії і частини Німеччини. Далі вони можуть продовжити свій рух на південь і зачепити Францію, потім Іспанію, однак коли саме це відбудеться, сказати складно", - цитує агентство повідомлення представника Євроконтролю Брайяна ФЛІННА, розміщене в офіційному мікроблозі організації в Twitter.

Як відзначає агентство з посиланням на державного оператора аеропортів Норвегії Avinor, хмара попелу від виверження ісландського вулкана у вівторок вранці досягла південно-західної частини Норвегії, у зв`язку з чим є незначні перебої в авіасполученні.

За словами представника Avinor, хмари попелу досягли двох міст на південному заході Норвегії, проте "літаки продовжують злітати і сідати в аеропортах цих міст". Він відзначив, що перебої в авіасполученні в країні "дуже незначні" на даний час.

Вулканічний попіл є серйозною загрозою для літаків, оскільки його частинки, потрапляючи в реактивні двигуни, можуть швидко вивести їх з ладу.

Проте вулкан Грімсвотн викидає попіл, частинки якого значно більші: вони швидші осідають на землю і менше затримуються в атмосфері.