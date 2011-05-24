«Укрзалізниця» закликає вантажовласників не користуватися послугами посередників у вирішенні проблем з рухомим складом.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі відомства, про це в інтерв`ю повідомив заступник генерального директора «Укрзалізниці» Петро НАУМЕНКО.

«Зараз йде пошук оптимального шляху регулювання внутрішніх вантажних перевезень в умовах дефіциту вантажного парку. Дефіцит на піввагони існував раніше та існує донині. Але багато проблем виникає і від неправильної політики вантажовідправників, які замість чіткого планування і роботи із залізницями звертаються до посередників за міфічним прискоренням вирішення питань з вагонами. Я особисто запевняю всіх: вагони залізниця подасть всім, тому не шукайте обхідних маневрів, а звертайтеся безпосередньо до дирекції залізниць на місцях», - сказав П.НАУМЕНКО.

При цьому заступник генерального директора закликав вантажовласників з перевезення вантажів звертатися лише на залізниці. «Головне, не вірити людям, які якимись незрозумілими можливостями гарантують відправлення, а звертатися безпосередньо до залізничників», - наголосив він.

Також П.НАУМЕНКО закликав усіх вантажовласників з питань, які з різних причин не можуть зважитися на залізницях, звертатися безпосередньо до «Укрзалізниці». Зокрема, клієнт може письмово звернутися на сайті з прийому звернень вантажовідправників (http://cargo.uz.gov.ua) або на сторінці «Інтерактивне спілкування» офіційного сайту «Укрзалізниці».

Як відзначив П.НАУМЕНКО, всі запити розглядаються впродовж тижня Інспекцією з контролю при генеральному директорі «Укрзалізниці», яка регулярно докладає про проблемні моменти і хід вирішення питань особисто генеральному директору залізничної адміністрації Володимиру КОЗАКУ.