ВР заборгувала «Укрзалізниці» за перевезення народних депутатів понад 180 тис. грн.

Верховна Рада України заборгувала «Укрзалізниці» за перевезення народних депутатів за 4 місяці п.р. 186,4 тис. грн. Про це УНІАН повідомила прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, загальна сума за перевезення народних депутатів становить 413,5 тис. грн., компенсовано лише 54,9%.

Як повідомляв УНІАН, за 4 місяці п.р. «Укрзалізниця» в цілому недоотримала 139 млн. грн. компенсацій за перевезення пільгових категорій пасажирів.