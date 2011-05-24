«Укрзалізниця»: на 139 млн. грн. боргу за пільговиків можна було б придбати дві електрички

«Укрзалізниця» заявляє, що на загальну суму заборгованості за перевезення пільгових категорій пасажирів відомство могло б закупити дві електрички, або чотири дизель-поїзди серії ДЕЛ-02, або відремонтувати капітальним ремонтом в умовах заводів 46 секцій електропоїздів.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Укрзалізниці».

Як відзначають у відомстві, за січень-квітень п.р. заборгованість облдержадміністрацій, Верховної Ради України і Міністерства освіти і науки, молоді і спорту за перевезення пільгових категорій пасажирів становить 139 млн. грн.

Нагадаємо, обласні державні адміністрації з січня до квітня 2011 року не виплатили залізницям у середньому 79,5 млн. грн., що становить 30% суми, яку має бути компенсовано. Найбільший відсоток заборгованості - у Волинській, Київській, Харківській областях і Київській міській державній адміністрації.

Волинська область компенсувала лише 6,9%, сума недоотриманих коштів становила 3,5 млн. грн. Київська міська державна адміністрація компенсувала 12,3%, її заборгованість становить 12,4 млн. грн. Київська область компенсувала 18,7%, недоотримано 6 млн. грн. Заборгованість Харківської області становить 8,88 млн. грн., компенсовано - 28,6%.

На сьогодні жодна з областей не розрахувалася повністю. Найбільший рівень розрахунків за перевезення пільговиків був у Херсонській області (майже 97%), 83,8% компенсувала Чернівецька, 83,4% - Закарпатська і 65,3% - Рівненська області.