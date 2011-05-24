ПЗЗ отримала лише 25% компенсації за перевезення пасажирів-пільговиків

Південно-Західна залізниця за 4 місяців 2011 року отримала лише 25% компенсації за перевезення в приміському сполученні пасажирів пільгових категорій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПЗЗ.

Згідно з повідомленням, з січня до квітня поточного року ПЗЗ перевезено 6 млн. 400 тис. пасажирів-пільговиків (пенсіонерів, учасників Великої Вітчизняної війни, ліквідаторів аварії на ЧАЕС) на загальну суму 26 млн. 959 тис. грн.

Водночас ситуація з фінансуванням грошової компенсації за пільгові перевезення, замовниками яких є обласні держадміністрації, на Південно-західній залізній залишається вкрай складною. Загальна сума недоотриманої компенсації перевищує 20 млн. грн. Наприклад, тільки 25% необхідної суми компенсовано адміністраціями Київської області, 14% - міста Києва, 29% - Вінницької і Чернігівської, 45% - Житомирської, 42% - Хмельницької, 43% - Сумської областей.

У повідомленні наголошується, що недоотримання компенсації призводить до зменшення доходів залізниці і впливає на зростання збитків від приміських перевезень, що, у свою чергу, впливає на щільність у розкладі руху дизель- та електропоїздів.

При цьому ПЗЗ, у разі недостатнього погашення компенсації міськими і обласними державними адміністраціями, не виключає скасування найзбитковіших і найменш популярніших рейсів потягів приміського сполучення.

Як нагадують на ПЗЗ, за минулий рік за перевезення пільговиків у приміському сполученні залізниця одержала 33% компенсації від загальної суми 94 млн. 701 тис. грн. Минулого року ПЗЗ було перевезено 21 млн. 753 тис. пільговиків.