У Києві в ніч на 29 травня закриють рух транспорту на розв’язці через Наддніпрянське шосе
17:33, 24 травня 2011Транспорт/Звя'зок
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З 22.00 28 травня до 7.00 29 травня буде закрито рух автотранспорту на транспортній розв’язці через Наддніпрянське шосе на Південному мостовому переході – естакадний з’їзд №4 (Південний мостовий перехід – міст Патона).
Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».
Крім того, з 24 до 27 травня з 21.00 до 6.00 передбачене часткове обмеження руху автотранспорту (дві смуги руху) на вказаній розв’язці.
Обмеження руху пов’язане з ремонтом асфальтобетонного покриття із заміною гідроізоляції.
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