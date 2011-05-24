У Києві в ніч на 29 травня закриють рух транспорту на розв’язці через Наддніпрянське шосе

З 22.00 28 травня до 7.00 29 травня буде закрито рух автотранспорту на транспортній розв’язці через Наддніпрянське шосе на Південному мостовому переході – естакадний з’їзд №4 (Південний мостовий перехід – міст Патона).

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Крім того, з 24 до 27 травня з 21.00 до 6.00 передбачене часткове обмеження руху автотранспорту (дві смуги руху) на вказаній розв’язці.

Обмеження руху пов’язане з ремонтом асфальтобетонного покриття із заміною гідроізоляції.