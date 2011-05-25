Єврокомісар попередив: для авіакомпаній цей тиждень буде дуже важким через Грімсвотн

Європейські авіакомпанії і пасажири повинні готуватися до дуже важкого тижня у зв`язку з виверженням вулкана Грімсвотн. Про це заявив напередодні єврокомісар з транспорту Сийм КАЛЛАС. Водночас, він запевнив, що перебої в повітряному сполучення "не досягнуть масштабів минулого року", передає ІТАР-ТАСС.

"Ми не припускаємо повного закриття європейського повітряного простору, як це було минулого року", - заявив він. С.КАЛЛАС також зазначив, що Єврокомісія, її агентства і авіакомпанії "винесли уроки з хаосу минулого року".

Єврокомісар додав, що в Брюсселі створена спеціальна група з координації дій між авіакомпаніями та службами з контролю повітряного трафіку для оперативного реагування на зміни ситуації. У разі необхідності, Єврокомісія та головуюча в ЄС Угорщина готові скликати екстрену зустріч міністрів транспорту 27 країн співтовариства.

За даними Європейської організації з безпеки повітряного сполучення - Євроконтролю, за вівторок на заході Європи, в першу чергу у Великобританії, вже скасовано близько 500 рейсів.

У квітні минулого року в результаті виверження вулкана Ейяф`ятлайокудль повітряний простір над більшою частиною Європи було повністю закрито протягом кількох днів, що призвело до скасування понад 100 тисяч рейсів, більше 8 млн. пасажирів були заблоковані в аеропортах.