На Одещині через пролом залізобетонної плити закрито рух через протоку Дністра

На 52 км автодороги Одеса-Рені, біля с. Паланка Республіка Молдова, на автомобільному мосту через протоку р. Дністер виявлено частковий пролом залізобетонної плити.

Як повідомляє прес-служба МНС, з метою проведення ремонту та попередження аварійної ситуації з 18 год. 24 травня службою автомобільних доріг Одеської області закрито рух на даній ділянці дороги та організовано об’їзд по автодорозі Одеса-Білгород Дністровський-Монаші.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Одеській області.