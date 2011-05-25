Обмеження руху дорогою «Одеса-Рені» діятиме протягом тижня - Держприкордонслужба

Обмеження руху трасою «Одеса-Рені» діятиме з 25 травня протягом тижня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, представники ДАІ Одеської області частково перекрили транзитну дорогу «Одеса-Рені» на ділянці «Маяки-Удобне». Через цю ділянку дороги пропускають тільки легкові автомобілі та мікроавтобуси. Вантажний та великогабаритний пасажирський транспорт направляють в об’їзд через Затоку і місто Білгород-Дністровський.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу МНС, На 52 км автодороги «Одеса-Рені», біля с. Паланка, на автомобільному мосту через протоку р. Дністер виявлено частковий пролом залізобетонної плити. З метою проведення ремонту та попередження аварійної ситуації з 18 год. 24 травня службою автомобільних доріг Одеської області обмежено рух на даній ділянці дороги та організовано об’їзд.