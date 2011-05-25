У Києві стартував 19-й міжнародний автосалон SIA'2011

Сьогодні на території Міжнародного виставкового центру почав роботу 19-й Київський міжнародний автосалон SIA`2011, який проходитиме до 29 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, цього року головна автомобільна подія України зібрала під дахом МВЦ 470 компаній із понад 20 країн світу, які розмістилися на площі в 27 тис. кв. м.

Значна частина учасників автосалону - це іноземні компанії, серед яких представники Австрії, Білорусі, Угорщини, Німеччини, Голландії, Італії, Китаю, Кореї, Литви, Молдови, Польщі, Росії, Румунії, США, Туреччини, Франції, Чехії, Японії. Цього року на SIA вперше є представники з ОАЕ.

У рамках головної автомобільної події року проходитиме виставка «Автоексклюзив», де можна буде оцінити вишуканий дизайн сучасних і раритетных автомобілів.

Окрім автовиробників і автоімпортерів, традиційно, на виставці найбільша експозиція автокомплектуючих і компонентів, сервісу, автохімії, автоелектроніки тощо.

Організаторами автосалону SIA`2011 виступили Міністерство інфраструктури України, Асоціація автовиробників України «УкрАвтоПром», Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і ділерів «ВААІД», українська виставкова компанія «Автоекспо».

Довідка УНІАН. Автосалон SIA`2011 - головне автомобільне свято країни, внесене до календаря провідних Мотор-Шоу світу міжнародної організації автовиробників OICA.

Компанія «Автоекспо» є однією з провідних українських виставкових фірм. Вона створена в 1996 році. Основний вид діяльності - організація та проведення міжнародних автосалонів SIA, туристичних салонів «Україна» і міжнародних спеціалізованих виставок автомобільної та транспортної тематики.