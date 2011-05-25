Київрада перейменувала станцію метро «Республіканський стадіон» на «Олімпійська»

Київрада перейменувала станцію столичного метро «Республіканський стадіон» на «Олімпійська». Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії. Його підтримали 93 із 98 зареєстрованих у залі депутатів Київраді. Згідно з документів, Київській міській державній адміністрації доручено провести організаційно-правові заходи щодо виконання цього рішення.

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