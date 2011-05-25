Київрада перейменувала станцію метро «Республіканський стадіон» на «Олімпійська»

11:59, 25 травня 2011
Транспорт/Звя'зок
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Київрада перейменувала станцію столичного метро «Республіканський стадіон» на «Олімпійська».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії.

Його підтримали 93 із 98 зареєстрованих у залі депутатів Київраді.

Згідно з документів, Київській міській державній адміністрації доручено провести організаційно-правові заходи щодо виконання цього рішення.

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