Київрада перейменувала станцію метро «Республіканський стадіон» на «Олімпійська»
11:59, 25 травня 2011Транспорт/Звя'зок
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Київрада перейменувала станцію столичного метро «Республіканський стадіон» на «Олімпійська».
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії.
Його підтримали 93 із 98 зареєстрованих у залі депутатів Київраді.
Згідно з документів, Київській міській державній адміністрації доручено провести організаційно-правові заходи щодо виконання цього рішення.
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