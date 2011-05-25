До держбюджету внесли зміни щодо фінансування дорожнього господарства

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» щодо фінансування дорожнього господарства.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Даний Закон був ухвалений 12 травня. Законом надано дозвіл Міністерству фінансів здійснювати коригування показників розпису державного бюджету з метою відображення фактичних показників надходжень кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду державного бюджету у 2011 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів) та відповідних витрат в межах загального обсягу кредиту.

Також надано дозвіл Кабінету міністрів надавати позики Державній службі автомобільних доріг України за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на покриття тимчасових касових розривів спеціального фонду на умовах їх повернення до кінця року без нарахування відсотків за користування цими коштами для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування у порядку, визначеному урядом.