Вагони ПЗ до Євро-2012 обладнають новими системами пожежно-охоронної сигналізації

Високоточними й надчутливими системами пожежно-охоронної сигналізації типу «Прометей-05» буде обладнано всі пасажирські вагони, задіяні в перевезеннях Євро-2012 Південної залізниці (ПЗ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗ.

Згідно з повідомленням, вагони нового покоління, виготовлені Крюківським вагонобудівним заводом, уже обладнано «Прометеєм», який розроблено фахівцями підприємства «Хартрон». У ході капітально-відновлювального ремонту сучасними пожежно-охоронними сигналізаціями обладнуються й старі вагони.

Зокрема, достатньо найменшої задимленості від кількох сигаретних затяжок, і електронна система не лише сповіщає звуковим сигналом, указує на пульті провідника місце займання, але й автоматично відключає генератор, знеструмлює ланцюги електроживлення вагону.

Функціонування системи абсолютно незалежне: живлення забезпечують автономні джерела. Вона знаходиться в безперервному робочому режимі, незалежно від того, перебуває вагон на шляху слідування або в парку відстою. Всі випадки спрацьовування архівуються із зазначенням дати та місця. Крім того, згідно з міжнародними вимогам причіпна група пасажирських вагонів сполученням Харків-Берлін уже обладнана виносним сигналом сповіщення на зовнішній бік корпусу вагону.

Керівництвом служби воєнізованої охорони ПЗ уже проведено спеціальні заняття з командно-інструкторським складом відомчої пожежної охорони, в ході яких кожний із учасників досконально ознайомився з принципом роботи та контролю цієї системи для набуття практичного досвіду.

Зараз пожежну безпеку пасажирських вагонів на Південній залізниці забезпечують 5 систем, і сучасні системи поступово витісняють застарілі.