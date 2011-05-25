Євроконтроль очікує відміни близько 700 авіарейсів над Німеччиною через вулканічний попел

Євроконтроль очікує відміни близько 700 рейсів у середу над Німеччиною через вулканічний попел. Про це повідомляється на офіційній сторінці організації в «Фейсбуці».

Наразі очікується, що 700 рейсів будуть відмінені сьогодні над Німеччиною з у цілому 8 тис. рейсів», - зазначається у повідомленні. За даними організації, раніше закриті Гамбург і Бремен відкриваються для польотів, Берлін відкриється на 15.00, за нинішньою інформацією.

Водночас, по даним, розміщеним на даний момент на сайті аеропорту «Бориспіль», рейси до/з Німеччини не відмінені, зокрема, вилетіли і очікується до прибуття до «Борисполя» рейси з Дюсельдорфа і Франкфурта. Проте рейс з Берліна замість 17.10 очікується після 20 години, з Гамбурга замість 19.20 очікується о 21.30. Рейс до Гамбурга, запланований з «Борисполя» о 13.20, за нинішніми даними, відкладений на 16.00.