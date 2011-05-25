«Укрзалізниця» має електрифікувати 300 км колій для запровадження прискореного руху

У рамках підготовки залізничної інфраструктури до прискореного руху «Укрзалізниці» необхідно комплексно модернізувати близько 350 км колій, різними видами ремонту відновити близько 1 тис. км колій, замінити і відремонтувати близько 500 стрілочних переведень і електрифікувати близько 300 км колій.

Як повідомила УНІАН прес-служба «Укрзалізниці», про це повідомив генеральний директор відомства Володимир КОЗАК, який 24-25 травня проводить дводенну інспекцію за маршрутом Київ-Полтава-Кременчуг-Лозова-Полтава-Донецьк, де розвиватиметься прискорений пасажирський рух.

«План електрифікації - 300 км колій на рік - найбільш амбітний за всі роки незалежності України. Все це необхідно для створення пасажирського швидкісного руху, за яким вже на початку 2012 року мають курсувати швидкісні потяги Hyundai, які мають бути поставлені до України», - відзначив він.

За словами В.КОЗАКА, сьогоднішня інспекція проводиться саме для того, щоб оглянути, якими є технологічні і технічні проблеми на місцях, що потрібно зробити, щоб вирішити їх у намічені терміни. «Для реалізації проекту запровадження швидкісного руху залізничники керуються світовим досвідом і розділяють пасажирський і вантажний потоки. Головною нашою метою є створення комфортних умов для перевезення пасажирів з максимальною швидкістю, яка можлива за наших умов», - підкреслив він.

При цьому метою поїздки також є перевірка завдань та їх розв’язання, висунутих В.КОЗАКОМ під час об`їзду у квітні поточного року з організації швидкісного пасажирського напряму між Києвом і обласними центрами. «Такий план розвитку було визначено ще у 2007 році і лише цього року його буде реалізовано. Сьогодні ми оглядаємо маршрути, по яких підуть швидкісні потяги, адже до цього потрібно провести колосальну роботу з підготовки залізничної інфраструктури», - сказав гендиректор.