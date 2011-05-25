Збитки залізниць від приміських перевезень зросли на 12,2%

За результатами 4 місяців 2011 р. збитки від приміських перевезень пасажирів «Укрзалізниці» становили 1 млрд. грн., що більше, ніж минулого року, на 110,9 млн. грн., або на 12,2%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, таким чином, покриття витрат доходами цього сегменту становить 10,5%.

Як вважають у відомстві, недостатній рівень одержаних доходів зумовлений небажанням пасажирів платити за проїзд, невисоким рівнем тарифів у приміському сполученні, а також значною кількістю пільгових категорій громадян (близько 70% усіх перевезених пасажирів становлять пільговики).

Нагадаємо, на залізницях України пільговий проїзд надається 26 категоріям громадян, які мають таке право відповідно до чинного законодавства. Збитки залізничного транспорту загального користування від використання пільгових тарифів, згідно із Законом України "Про залізничний транспорт", мають відшкодовуватися залізницям за рахунок державного або місцевих бюджетів залежно від того, яким органом ухвалене рішення про введення пільг, проте ситуація з компенсацією, як повідомлялося, як і раніше залишається незадовільною.

З січня до квітня 2011 р. залізниці України перевезли пасажирів пільгових категорій на суму 180,1 млн. грн., а компенсацію одержали лише у розмірі 41,4 млн. грн. - 23% необхідної суми.