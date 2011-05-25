За результатами антипіратської кампанії в Україні відкрито 20 кримінальних і адмінсправ

За результатами антипіратської кампанії з контрафактного програмного забезпечення компанії ABBYY в Україні за останні півроку відкрито 20 кримінальних і адміністративних справ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Як зазначили у прес-службі, у боротьбі проти розповсюдження контрафактного ПЗ основний акцент компанія робить на необхідності присікати використання нелегальної продукції у корпоративному секторі.

У розробці зараз знаходиться 20 кримінальних і адміністративних справ, провадження по 8 з них відкрито цього року. Порушників звинувачують у незаконному розповсюдженні (торговці і «чорні упровадженці») і використанні (корпоративний сегмент, посадовці) програмних продуктів компанії.

За даними фахівця із захисту авторських прав компанії «ABBYY Україна» Романа СОЛОДА, загальна сума збитку по цих справах становить близько 700 тисяч гривень.

Важливим напрямом антипіратської діяльності є боротьба проти розповсюдження контрафакту в Інтернеті, оскільки активність піратів у Мережі завдяки розміру аудиторії, анонімності користувачів і можливостям сучасних технологій дуже висока. Співробітники із захисту авторських прав «ABBYY Україна» з початку року закрили більш як 1600 нелегальних інтернет-роздач програмних продуктів (основна маса – на файлообмінних ресурсах ex.ua, letitbit.net, sms4file.com, vip-file.com і т.д.). При цьому істотна частина піратського контенту виявляється завдяки зверненням громадян з інформацією про порушників. У прес-службі зазначають, що адміністрація інтернет-ресурсів, на яких виявляються такі роздачі, активно співпрацює з правовласниками у процесі виявлення і видалення нелегального контенту.

У планах «ABBYY Україна» – освоєння нових напрямів боротьби проти розповсюдження контрафактау виведення антипіратської роботи на вищий рівень.

Як заявив генеральний директор компанії ABBYY Україна Віталій ТИЩЕНКО, згідно з результатами останніх досліджень, ринок контрафактного програмного забезпечення у світі росте, і Україна – не виключення. «Тому «ABBYY Україна» має намір посилювати антипіратську діяльність за всіма існуючими напрямами і освоювати нові», - сказав він.

Довідка УНІАН. Згідно з даними Асоціації виробників програмного забезпечення (BSA), Україна третій рік поспіль демонструє зростання рівня піратського програмного забезпечення, який досяг 86% у 2010 році. Цей показник вивів Україну на 7-е місце у світі за рівнем комп`ютерного піратства. Комерційна вартість піратського програмного забезпечення в світі оцінюється в 59 мільярдів доларів США, в Україні – 571 млн. дол.