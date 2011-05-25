«Укрзалізниця» оцінює план закупівлі нових локомотивів у 12,5 млрд. грн.

Закупівля 275 нових локомотивів, які планує в найближчі 5 років «Укрзалізниця», оцінюються в 12,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у коментарі журналістам заступник начальника Головного управління локомотивного господарства «Укрзалізниці» Ігор БАТЮШИН.

За його словами, сьогодні ведеться робота з лізинговими компаніями, інвесторами з метою укладення договорів і потім - переговорів із виробниками. З виробниками планується укладати довгострокові договори, з тим, щоб ціна на продукцію залишалася незмінною, а в разі чого, підвищувалася лише на відсоток інфляції.

Нові локомотиви споживатимуть на 20% менше енергії, матимуть більший міжремонтний пробіг, комфортніші умови для бригад, покращені системи управління тощо.

Як повідомляв УНІАН, для оновлення парку тягового рухомого складу впродовж 2011-2015 рр. "Укрзалізниці" необхідно придбати 275 локомотивів: 250 електровозів і 25 тепловозів. Це лише середньострокова перспектива, оскільки сьогодні середня зношеність парку тепловозів становить 97%, електровозів - 90%. Потреби в оновленні електровозів ростимуть не тільки унаслідок вичерпаного ресурсу, але і через перехід з тепло- на електротягу у зв`язку з упровадженням прискореного руху поїздів. Зокрема, впродовж 2011-2015 рр. з інвентарного парку у зв`язку із зношеністю будуть вилучені 195 електровозів і 340 тепловозів.

Відповідно до Комплексної програми оновлення залізничного рухомого складу України на 2008-2020 роки, у період 2008-2010 рр. планувалося придбати 146 електровозів і 26 тепловозів. Проте, виходячи з фінансових можливостей залізниць, за цей термін було закуплено лише 45 електровозів (у 2008 р. - 34 електровози, у 2009 р. - 4, у 2010 р. - 7) і 4 тепловози (у 2008 р.)

Довідка УНІАН. На даний час на залізницях України експлуатуються магістральні вантажні, пасажирські і маневрові тепловози; магістральні вантажні і пасажирські електровози. В цілому інвентарний парк тягового рухомого складу налічує 2447,5 тепловозів і 1863 електровози. У експлуатації знаходяться 1454,5 тепловозів і 1271 електровоз.

Переважну частину парку становлять електровози ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11, ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82, ЧС2, ЧС4, ЧС7, ЧС8, магістральні тепловози 2ТЕ116, 2ТЕ10, 2М62, ТЕП70 маневрові тепловози ЧМЕ3 та інші локомотиви, спроектовані й виготовлені в 50-60 роках минулого століття.

Більшість локомотивів, які експлуатуються, потребують на 40-60% більше витрат на техобслуговування і ремонти, мають низьку економічність порівняно із сучасними зразками. Крім того, більшість з них не може забезпечити рух вантажних і пасажирських поїздів зі швидкостями до 100 і 140 км/год. відповідно.