Хмара попелу від ісландського вулкана рухається на Німеччину і Польщу
11:23, 26 травня 2011Транспорт/Звя'зок
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Хмара попелу від ісландського вулкана Грімсвотн сьогодні вранці досягне Берліна, попереджує Європейське агентство з контролю за авіасполученням, передає Бі-Бі-Сі.
Попіл може також становити загрозу польотам над деякими районами Польщі, заявляють фахівці.
Наразі німецькі аеропорти Гамбурга і Бремена закриті як на зліт, так і на посадку.
Разом з тим, як запевняють в Європейському агентстві, аеропортам, розташованим на південь від Бремена, вулканічні осідання не загрожують.
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