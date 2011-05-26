Посилюється контроль дотримання норм безпеки при перевезенні дітей - доручення Клюєва

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ доручив місцевим органам влади, а також транспортним організаціям і відомствам зробити жорсткішим контроль над дотриманням норм безпеки при перевезенні дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення він дав сьогодні під час селекторної наради з представниками обласних держадміністрацій у зв`язку з ДТП у Дніпропетровській області, де вчора ввечері перевернувся автобус з дітьми.

Зокрема, А.КЛЮЄВ доручив посилити контроль за технічним станом транспорту, як автомобільного, так і залізничного, що використовується для перевезення дітей.

Також він наголосив, що перевезення дітей мають здійснювати водії з великим досвідом роботи на транспорті.

А.КЛЮЄВ доручив керівництву Автотрансінспекції, «Укрзалізниці», Державтоінспекції посилити відповідальність за недотримання норм при перевезенні дітей.

«Запишіть, будь ласка, в протокол доручення керівникам Автотрансінспекції, «Укрзалізниці», Державній автомобільній інспекції посилити за це відповідальність співробітників усіх цих відомств. Забезпечити проведення додаткового інструктажу із співробітниками транспортної сфери з дотримання безпеки під час перевезення дітей і проводити роз`яснювальну роботу з дітьми про безпечну поведінку на транспорті», - сказав він.

Крім того, А.КЛЮЄВ доручив «Укравтодору» вжити заходів для поліпшення стану доріг, які є під`їзними до місць відпочинку дітей, особливо в гірській місцевості.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня близько 18.00 біля села Братське Солонянського району Дніпропетровської області перевернувся автобус з дітьми і їхніми батьками. Автобус виконував замовлений рейс за маршрутом «Запоріжжя – Новомосковськ». У салоні перебували більш як 30 школярів і їхніх батьків, які поверталися з екскурсії додому.

Постраждали 7 осіб – один дорослий і шестеро дітей, але важких тілесних ушкоджень ніхто не одержав.