«Укрзалізниця»: поки що немає дефіциту на квитки на літні поїзди

«Укрзалізниця» поки що не відзначає дефіциту на квитки на літні поїзди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції начальник головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Олександр ІВАНЬКО.

«На сьогоднішній день немає дефіциту квитків – тільки перші поїзди призначаються на літо», - сказав він.

За словами О.ІВАНЬКА, зокрема, якщо раніше в графікових поїздах по станції «Київ-пасажирський» пропонувалося до 1,5 тис. квитків, то сьогодні по цій станції тільки у напрямі Сімферополя, Феодосії, Керчі та Євпаторії є в наявності до 6 тис. квитків.

Зокрема, за даними О.ІВАНЬКА, на один із найпопулярніших поїздів № 12 «Київ-Сімферополь», куди квитки розкуповуються в першу чергу, на 29 травня є в наявності 86 квитків, 30 травня – 140, 31 травня – 73, починаючи з 1 червня – 150-200 квитків.

О.ІВАНЬКО також відзначив, що для забезпечення перевезень підготовлено й буде задіяно близько 6 тис. вагонів, із них майже 2 тис. – з системами кондиціонування. «6 тисячами вагонів ми плануємо повністю забезпечити перевезення пасажирів у літній період», - зазначив він.

При цьому О.ІВАНЬКО повідомив, що на літній період не піднімається весь парк вагонів. «Із 7200 вагонів максимально буде задіяно близько 6 тис. Тобто весь парк не буде задіяно, не буде піднято максимально з пунктів відстою на літні перевезення», - сказав він. За його словами, забезпечити пасажирські перевезення існуючим парком вдасться за рахунок того, що «Укрзалізниця» прискорила рух поїздів, а також скоротила простій вагонів у пунктах обороту.