“Укрзалізниця” розраховує в літній період збільшити перевезення пасажирів до 50 млн.чол.

“Укрзалізниця” розраховує в літній період збільшити перевезення пасажирів до 50 млн. чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції начальник головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Олександр ІВАНЬКО.

Як нагадав він, торік влітку українські залізниці перевезли 46 млн. пасажирів. “Цифра 46 млн. (цього року – УНІАН) однозначно буде вищою, тобто 50 млн. ми перевеземо”, - сказав О.ІВАНЬКО. Для порівняння він відзначив, що в непікові періоди “Укрзалізниця” перевозить приблизно вдвічі менше пасажирів, ніж за три літні місяці. Наприклад, у першому кварталі було перевезено близько 22 млн. пасажирів.