«Укрзалізниця» задіє понад 100 поїздів для літніх перевезень на південь України

Новим графіком руху поїздів на 2011/2012 рр., який вводиться в дію 29 травня, «Укрзалізниця» задіє 109 літніх поїздів для перевезень на південь України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції начальник головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Олександр ІВАНЬКО.

Станом на 26 травня із 109 літніх поїздів уже призначено 93 поїзди, з них 77 — у кримському напрямку.

Для уникнення черг у касах «Укрзалізниця» відкриє на літо ще 175 кас додатково до більш ніж 1700 діючих. При цьому 7 з них будуть пересувними, які працюють влітку на узбережжі Чорного моря.

Крім того, сформовано три ешелони «дитячих» поїздів на Придніпровській, Одеській і Південно-Західній залізницях. Також створено оперативні штаби для забезпечення безпечного перевезення організованих груп дітей, призначено відповідальних працівників.