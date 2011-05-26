Збитки «Укрзалізниці» від перевезень пасажирів за січень-квітень становили 2,4 млрд. грн.

Збитки «Укрзалізниці» від перевезень пасажирів за січень-квітень 2011 року становили 2,4 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Олександр ІВАНЬКО.

За його словами, з них 1 млрд. грн. становили збитки за перевезення пасажирів у приміському сполученні, решта – у далекому.

За словами А.ІВАНЬКА, покриття витрат «Укрзалізниці» доходами від пасажирських перевезень становить 10% у приміському сполученні і 50% - у далекому сполученні.

Він також нагадав, що збиткові пасажирські перевезення покриваються за рахунок вантажоперевезень.

Нагадаємо, у 2010 році збитки від пасажирських перевезень «Укрзалізниці» становили 5,6 млрд. грн. – по 2,8 млрд. грн. у приміському і далекому сполученні.