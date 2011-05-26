«Укрзалізниця» прискорила майже 100 швидкісних поїздів у новому графіку руху

З 00.00 29 травня 2011 р. «Укрзалізниця» вводить новий графік поїздів на 2011-2012 рр., в якому прискорено майже 100 швидкісних і понад 25 пасажирських поїздів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції начальник головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Олександр ІВАНЬКО.

Як відзначив він, загальний час перебування на шляху проходження всіх поїздів скорочено майже на 80 годин. Зокрема, на 2 години скорочено час у дорозі з Києва до Сімферополя і назад для поїзда №11/12 «Славутич», на 1 годину - поїзди №1/2 Москва-Київ «Столичний експрес», поїзди №40 Київ-Севастополь — на півгодини тощо.

За словами О.ІВАНЬКА, в новому графіку передбачено курсування нових поїздів: із Сімферополя до Донецька, Чернігова, Казані, Ростова. Крім того, збільшено періодичність курсування поїздів із Санкт-Петербурга до Євпаторії, Феодосії, з Москви до Феодосії, продовжено маршрут проходження поїзда Харків — Івано-Франківськ до Яремчі, Харків - Мукачеве до Ужгорода.

Загалом новий графік передбачає розклад для призначення 350 пар поїздів, з них 193 - у внутрішньому сполученні, 140 — з країнами СНД і 17 - з країнами Заходу.