«Євроконтроль»: серйозного впливу вулканічного попелу на авіапольоти не передбачається

«Євроконтроль» не передбачає серйозного впливу вулканічного попелу в результаті виверження вулкана Grimsvötn в Ісландії на авіапольоти в Європі в найближчі 2 дні.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

«Є ще деякі обмежені області в Європі з концентрацією попелу. Проте вони, як очікується, дуже мало або взагалі не вплинуть на європейський повітряний рух у найближчі 48 годин», - відзначають у «Євроконтролі».

За даними організації, наразі повітряний простір у зв`язку з вулканічним попелом ніде не закритий.

Як наголошується в повідомленні, з 23 по 25 травня в Європі було скасовано близько 900 рейсів із загалом 90 тисяч рейсів.