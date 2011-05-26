«Євроконтроль»: серйозного впливу вулканічного попелу на авіапольоти не передбачається
15:35, 26 травня 2011Транспорт/Звя'зок
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«Євроконтроль» не передбачає серйозного впливу вулканічного попелу в результаті виверження вулкана Grimsvötn в Ісландії на авіапольоти в Європі в найближчі 2 дні.
Про це повідомляється на офіційному сайті організації.
«Є ще деякі обмежені області в Європі з концентрацією попелу. Проте вони, як очікується, дуже мало або взагалі не вплинуть на європейський повітряний рух у найближчі 48 годин», - відзначають у «Євроконтролі».
За даними організації, наразі повітряний простір у зв`язку з вулканічним попелом ніде не закритий.
Як наголошується в повідомленні, з 23 по 25 травня в Європі було скасовано близько 900 рейсів із загалом 90 тисяч рейсів.
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