В Україну в I кварталі поставлено 1,9 млн. мобільних – на 18% більше ніж торік

За підсумками першого кварталу 2011 р. обсяг постачань мобільних телефонів і смартфонів в Україну виріс на 18% порівняно з аналогічним періодом минулого року, і становить 1,9 млн. штук.

Про це УНІАН повідомили в аналітичній компанії IDC.

Як відзначили в IDC, «після вибухового зростання постачань мобільних пристроїв в 2010 р., коли продаж порівняно з 2009 р. виріс удвічі, спостерігається деяка стабілізація ринку».

Найбільш інтенсивне зростання нині припадає на сегмент смартфонів – понад 150%. При цьому частка смартфонів у загальному обсягу мобільних пристроїв збільшилася до 18%.

На думку аналітика IDC Наталії МІЛЬКО, основними причинами такого стрімкого зростання в сегменті смартфонів є зростання кількості користувачів мобільного Інтернету, а також зменшення середньої вартості пристроїв. Так, середня ціна смартфону за рік знизилася приблизно на 50 дол., тоді як у сегменті звичайних телефонів дана тенденція виражена дуже слабо. У 1-му кварталі 2011 р. понад половина реалізованих смартфонів потрапила в ціновий діапазон до 200 дол., тоді як за підсумками 2010 р. даний показник становив 37%.

За оцінками IDC, торік до України було поставлено майже 8,7 млн. мобільних телефонів і 966 тис. смартфонів.

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