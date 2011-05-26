У Полтавській області ввели обмеження руху вантажного транспорту

У Полтавській області з сьогоднішнього дня з 10.00 до 22.00 введено обмеження руху вантажного транспорту загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Як повідомили УНІАН у Полтавській обласній службі автомобільних доріг, обмеження ввели на літній період.

«У зв`язку з підвищенням температури повітря більше 28 градусів рух подібного транспорту призводить до деформації покриття автомобільних доріг», - сказано в повідомленні.

В облавтодорі повідомили, що обмеження стосується відрізків доріг Київ-Харків-Довжанський; Полтава-Олександрія; Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя; Суми-Полтава; Лубни-Миргород-Опішня; Дніпропетровськ-Царічана-Кобеляки-Решетилівка; Кровелець-Конотоп-Ромни-Пирятин .