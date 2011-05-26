У Вінниці з 1 червня вартість проїзду у маршрутках зросте на 50 копійок
17:34, 26 травня 2011Транспорт/Звя'зок
0
Виконавчий комітет Вінницької міської ради дозволив автоперевізникам з 1 червня підвищити вартість проїзду у міських маршрутних таксі на 25%, або на 50 копійок - до 2,5 грн.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні.
Виконком погодив подорожчання проїзду до 2,5 грн. вдень, а нічний тариф (з 22.00 до 6.00) затверджений на рівні 3,5 грн.
Рішення щодо підвищення вартості проїзду пов`язане із зростанням рівня мінімальних зарплат, подорожчанням запчастин і паливно-мастильних матеріалів.
На маршрутні таксі у Вінниці припадає близько 30% пасажирських перевезень.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter