У Вінниці з 1 червня вартість проїзду у маршрутках зросте на 50 копійок

Виконавчий комітет Вінницької міської ради дозволив автоперевізникам з 1 червня підвищити вартість проїзду у міських маршрутних таксі на 25%, або на 50 копійок - до 2,5 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні.

Виконком погодив подорожчання проїзду до 2,5 грн. вдень, а нічний тариф (з 22.00 до 6.00) затверджений на рівні 3,5 грн.

Рішення щодо підвищення вартості проїзду пов`язане із зростанням рівня мінімальних зарплат, подорожчанням запчастин і паливно-мастильних матеріалів.

На маршрутні таксі у Вінниці припадає близько 30% пасажирських перевезень.