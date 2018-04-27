SIA'2011 додав сили корейсько-китайський наплив

У Києві триває 19-й міжнародний автосалон SIA`2011. Це національне Мотор Шоу отримало акредитацію головного всесвітнього об`єднання автомобільного співтовариства – міжнародної організації автовиробників OICA.

Виставка є знаковою, бо вперше об”єднала автомобільних імпортерів, ділерів та автовиробників України. Переговорний процес між ВААІД та «Укравтопромом» був тяжким, але в результаті численних зустрічей і консультацій сторони виробили загальну стратегію. Таким чином, організаторами автосалону виступили Міністерство інфраструктури, Асоціація автовиробників «Укравтопром», Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і ділерів «ВААІД». Автошоу проводиться за підтримки Кабінету Міністрів та під патронатом Президента України. Незмінним розпорядником виставки є компанія Автоекспо – лідер вітчизняного виставкового бізнесу.

Участь у автосалоні взяли компанії з Австрії, Білорусі, Угорщини, Німеччини, Голландії, Італії, Китаю, Кореї, Литви, Молдови, Польщі, Росії, Румунії, США, Туреччини, Франції, Чехії, Японії. Цього року на SIA вперше представлені ОАЕ.

У рамках головної автомобільної події року проходить виставка «Автоексклюзив», де можна оцінити вишуканий дизайн сучасних і раритетных автомобілів та ін.

Традиційно на виставці представлена експозиція автокомплектуючих і компонентів, сервісу, автохімії, автоелектроніки тощо.

Відвідувачам представлені новинки авторинку. Mercedes-Benz демонструє моделі C-Class, SLK, CLS, C-Class Coupe. Jeep - Compass, Grand Cherokee, Wrangler, а також Dodge Caliber.

Kia презентує Picanto, а Opel - Astra Sports Tourer, New Corsa. Renault - Latitude, Logan, Sandero, Logan MCV. Моделі Spark і Orlando представляє Chevrolet. Chery знайомить відвідувачів з новинкою Beat, а ZAZ демонструє модель Forza. Відвідувачі виставки мають можливість ознайомитися з чотирма новинками Geely - Emgrand EC7, SL, SC5 і MK Cross, а також стати свідками повернення на ринок пікапа SsangYong Actyon Sports.

Стенд Hyundai на автосалоні SIA увінчали не тільки останні новинки корейського бренду (Veloster, i40, Elantra, Grandeur). Крім цього, перед публікою з`явився головний спортивний трофей майбутнього чемпіонату Європи з футболу Євро-2012. Кубок Чемпіонів Європи приїхав в Україну лише на один день – якраз під відкриття SIA 2011.

Директор департаменту з організаційної роботи комітету Євро 2012-Україна Олександр Нечитайло відзначив офіційного спонсора футбольного чемпіонату – Hyundai.

Один з лідерів автомобільного ринку України, дистриб`ютор низки всесвітньо відомих брендів Група компаній «АІС» представляє на SIA`2011 чотири стенди популярних марок. На автошоу презентовані представники автомобільних «сімейств» - SsangYong, Geely, Chevrolet NIVA та ГАЗ.

Експозиція Geely - найбагатша на новинки. Стенд прикрашають відразу чотири прем`єри - Emgrand EC7, SL, Geely SC5 і MK Cross.

Автомобіль KIA Pikanto

Одним із флагманів новинок є седан D-класу - Emgrand EC7. Високі технології, безпека екстра-класу, сучасні дизайнерські рішення - все це новий Geely Emgrand EC7. Автомобіль отримав п`ять зірок за результатами незалежних краш-тестів C-NCAP і титул самого безпечного автомобіля в Китаї.

У сімействі SsangYong: Kyron - володар титулу «Кращий позашляховик 2010 року».

Korando - новий флагман як на українському, так і на світовому ринку. Це перший автомобіль в модельному ряду SsangYong з несучим кузовом.

Стильний і цілісний дизайн кращого автомобільного дизайнера ХХ століття - Джорджетто Джуджаро, продуманий до дрібниць внутрішній простір, екологічно чистий дволітровий турбодизель і відмінні технічні характеристики ставлять Korando в список перших величин.

Rexton зарекомендував себе як респектабельний бізнес-клас, Actyon - ідеальна пропозиція для молодих і стрімких. На SIA до касти позашляховиків повертається Actyon Sports - 4-дверний функціональний пікап, побудований на базі моделі Actyon. Ця модель з однаковим успіхом підійде на роль сімейного автомобіля і помічника у малому бізнесі.

Один з найуспішніших проектів компанії GM-AVTOVAZ - Chevrolet NIVA. Тільки за минулий рік у Chevrolet NIVA було внесено більше двадцяти конструктивних рішень.

Експозиція легендарного позашляховика Chevrolet NIVA на Київському міжнародному автосалоні проходить під егідою 100-річного ювілею бренду Chevrolet.

Родзинка стенду ГАЗ - модель 2752-388 «Соболь» з екологічним турбодизельним двигуном Cummins. Поява цього двигуна на автомобілях марки ГАЗ стало довгоочікуваною подією - у відповідь на побажання потенційних покупців Горьковський автозавод уклав договір з найбільшим виробником дизельних моторів - американською компанією Cummins Inc. - на поставку новітнього і найтехнологічнішого у своєму класі дизельного двигуна ISF. Першим автомобілем, що отримав цей сучасний силовий агрегат, стала «ГАЗель-Бізнес», а тепер турбодизельними моторами будуть оснащуватися і інші моделі марки ГАЗ, в тому числі різні модифікації «Соболя».

Автомобіль ЗАЗ ”Forza” на SIA`2011

Крім того, Група компаній «АІС» представляє люксову модифікацію 6-місного мікроавтобуса 2217 «Соболь», а також 6-місну вантажопасажирську повнопривідну модель 27527 «Соболь».

Суттєво розширилася на цьогорічному автосалоні експозиція компаній, що представляють шини і диски.

Розмаїття пропозицій демонструють Continental, Hankook, Белшина. Найвідоміші бренди пропонують компанії Elit Tyres, Ліга Транс, Технооптторг-Трейд та ін.

Учасники виставки влаштовують для відвідувачів справжні презентаційно-розважальні програми на своїх стендах, включаючи атракціони, дитячі конкурси, треки тощо. Презентації триватимуть щодня. А в останній день роботи автосалону, 29 травня, відбудеться нагородження призами і дипломами учасників SIA`2011.

Ніна Сорока (УНІАН)