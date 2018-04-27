SIA'2011 додав сили корейсько-китайський наплив
У Києві триває 19-й міжнародний автосалон SIA`2011. Виставка є знаковою, бо вперше об”єднала автомобільних імпортерів, ділерів та автовиробників України. Крім цього, публіці представлено головного спортивного трофея Євро-2012... (Фоторепортаж)
У Києві триває 19-й міжнародний автосалон SIA`2011. Це національне Мотор Шоу отримало акредитацію головного всесвітнього об`єднання автомобільного співтовариства – міжнародної організації автовиробників OICA.
XIX Міжнародний автосалон SIA`2011
Виставка є знаковою, бо вперше об”єднала автомобільних імпортерів, ділерів та автовиробників України. Переговорний процес між ВААІД та «Укравтопромом» був тяжким, але в результаті численних зустрічей і консультацій сторони виробили загальну стратегію. Таким чином, організаторами автосалону виступили Міністерство інфраструктури, Асоціація автовиробників «Укравтопром», Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і ділерів «ВААІД». Автошоу проводиться за підтримки Кабінету Міністрів та під патронатом Президента України. Незмінним розпорядником виставки є компанія Автоекспо – лідер вітчизняного виставкового бізнесу.
Участь у автосалоні взяли компанії з Австрії, Білорусі, Угорщини, Німеччини, Голландії, Італії, Китаю, Кореї, Литви, Молдови, Польщі, Росії, Румунії, США, Туреччини, Франції, Чехії, Японії. Цього року на SIA вперше представлені ОАЕ.
Презентація автомобілів Brilliance
У рамках головної автомобільної події року проходить виставка «Автоексклюзив», де можна оцінити вишуканий дизайн сучасних і раритетных автомобілів та ін.
Традиційно на виставці представлена експозиція автокомплектуючих і компонентів, сервісу, автохімії, автоелектроніки тощо.
Відвідувачам представлені новинки авторинку. Mercedes-Benz демонструє моделі C-Class, SLK, CLS, C-Class Coupe. Jeep - Compass, Grand Cherokee, Wrangler, а також Dodge Caliber.
Автомобіль Subaru на SIA`2011
Kia презентує Picanto, а Opel - Astra Sports Tourer, New Corsa. Renault - Latitude, Logan, Sandero, Logan MCV. Моделі Spark і Orlando представляє Chevrolet. Chery знайомить відвідувачів з новинкою Beat, а ZAZ демонструє модель Forza. Відвідувачі виставки мають можливість ознайомитися з чотирма новинками Geely - Emgrand EC7, SL, SC5 і MK Cross, а також стати свідками повернення на ринок пікапа SsangYong Actyon Sports.
Тюнингований автомобіль ”Нива”
Стенд Hyundai на автосалоні SIA увінчали не тільки останні новинки корейського бренду (Veloster, i40, Elantra, Grandeur). Крім цього, перед публікою з`явився головний спортивний трофей майбутнього чемпіонату Європи з футболу Євро-2012. Кубок Чемпіонів Європи приїхав в Україну лише на один день – якраз під відкриття SIA 2011.
Директор департаменту з організаційної роботи комітету Євро 2012-Україна Олександр Нечитайло відзначив офіційного спонсора футбольного чемпіонату – Hyundai.
Один з лідерів автомобільного ринку України, дистриб`ютор низки всесвітньо відомих брендів Група компаній «АІС» представляє на SIA`2011 чотири стенди популярних марок. На автошоу презентовані представники автомобільних «сімейств» - SsangYong, Geely, Chevrolet NIVA та ГАЗ.
Експозиція Geely - найбагатша на новинки. Стенд прикрашають відразу чотири прем`єри - Emgrand EC7, SL, Geely SC5 і MK Cross.
Автомобіль KIA Pikanto
Одним із флагманів новинок є седан D-класу - Emgrand EC7. Високі технології, безпека екстра-класу, сучасні дизайнерські рішення - все це новий Geely Emgrand EC7. Автомобіль отримав п`ять зірок за результатами незалежних краш-тестів C-NCAP і титул самого безпечного автомобіля в Китаї.
Автомобіль SsangYong ”Korando”
У сімействі SsangYong: Kyron - володар титулу «Кращий позашляховик 2010 року».
Korando - новий флагман як на українському, так і на світовому ринку. Це перший автомобіль в модельному ряду SsangYong з несучим кузовом.
Стильний і цілісний дизайн кращого автомобільного дизайнера ХХ століття - Джорджетто Джуджаро, продуманий до дрібниць внутрішній простір, екологічно чистий дволітровий турбодизель і відмінні технічні характеристики ставлять Korando в список перших величин.
Автомобіль SsangYong ”Actyon”
Rexton зарекомендував себе як респектабельний бізнес-клас, Actyon - ідеальна пропозиція для молодих і стрімких. На SIA до касти позашляховиків повертається Actyon Sports - 4-дверний функціональний пікап, побудований на базі моделі Actyon. Ця модель з однаковим успіхом підійде на роль сімейного автомобіля і помічника у малому бізнесі.
Один з найуспішніших проектів компанії GM-AVTOVAZ - Chevrolet NIVA. Тільки за минулий рік у Chevrolet NIVA було внесено більше двадцяти конструктивних рішень.
Автомобіль Hyundai ”Elantra”
Експозиція легендарного позашляховика Chevrolet NIVA на Київському міжнародному автосалоні проходить під егідою 100-річного ювілею бренду Chevrolet.
Родзинка стенду ГАЗ - модель 2752-388 «Соболь» з екологічним турбодизельним двигуном Cummins. Поява цього двигуна на автомобілях марки ГАЗ стало довгоочікуваною подією - у відповідь на побажання потенційних покупців Горьковський автозавод уклав договір з найбільшим виробником дизельних моторів - американською компанією Cummins Inc. - на поставку новітнього і найтехнологічнішого у своєму класі дизельного двигуна ISF. Першим автомобілем, що отримав цей сучасний силовий агрегат, стала «ГАЗель-Бізнес», а тепер турбодизельними моторами будуть оснащуватися і інші моделі марки ГАЗ, в тому числі різні модифікації «Соболя».
Автомобіль ЗАЗ ”Forza” на SIA`2011
Крім того, Група компаній «АІС» представляє люксову модифікацію 6-місного мікроавтобуса 2217 «Соболь», а також 6-місну вантажопасажирську повнопривідну модель 27527 «Соболь».
Суттєво розширилася на цьогорічному автосалоні експозиція компаній, що представляють шини і диски.
Розмаїття пропозицій демонструють Continental, Hankook, Белшина. Найвідоміші бренди пропонують компанії Elit Tyres, Ліга Транс, Технооптторг-Трейд та ін.
Автомобіль Renault на SIA`2011
Учасники виставки влаштовують для відвідувачів справжні презентаційно-розважальні програми на своїх стендах, включаючи атракціони, дитячі конкурси, треки тощо. Презентації триватимуть щодня. А в останній день роботи автосалону, 29 травня, відбудеться нагородження призами і дипломами учасників SIA`2011.
Ніна Сорока (УНІАН)