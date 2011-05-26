ЄС у рамках ЗВТ не готовий надати українським компаніям право на послуги автоперевезень

Європейський Союз не готовий в рамках зони вільної торгівлі, угода про створення якої з Україною вже на завершальній стадії, надати українським компаніям право надавати послуги з автоперевезень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив керівник переговорної групи від Єврокомісії з питань створення ЗВТ між Україною і ЄС Філіп КУЇССОН під час відео-мосту Київ-Брюссель.

«ЄС не пропонує цього наразі Україні», - сказав він.

Ф.КУЇССОН відзначив, що причина, зокрема, полягає в умовах оплати праці водіїв автотранспорту України і Європи, що може створити нездорову конкуренцію на ринку перевезень ЄС.

«Це не тому, що ми не задоволені Україною. Середня зарплата водія (в Україні - УНІАН) 1 тисяча євро – 10 тис. грн. Ми не хочемо змушувати наших водіїв конкурувати з українськими водіями, яким платять менше. Колись, це буде не завтра, українські водії одержуватимуть таку зарплату (як у Європі) і тоді їм дозволять ввійти зі своїми вантажівками в ЄС. Тут важливі соціальні аспекти», - сказав він.

Крім того, Ф.КУЇССОН наголосив, що з боку ЄС також діють вищі стандарти для автомобілів, які перевозять вантажі.

При цьому він наголосив, що в разі досягнення необхідних стандартів з боку України, можливість надавати українським компаніям транспортні послуги в ЄС буде надана. При цьому він наголосив, що договором передбачений десятирічний перехідний період.

«Умови переговорів з часом можуть змінюватися, поліпшуватися. У нас високі стандарти - соціальні й екологічні. Щойно Україна досягне цих стандартів, ми скажемо гаразд, ми вам дозволяємо. Але ми не хочемо несправедливої конкуренції», - сказав він.