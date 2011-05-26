«Укрзалізниця» пропонує працювати в кілька змін для електрифікації напрямів прискореного руху

18:49, 26 травня 2011
Транспорт/Звя'зок
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Для електрифікації напрямів прискореного руху «Укрзалізниця» пропонує суміжним підприємствам працювати в кілька змін.

Як повідомляє прес-служба відомства, про це під час дводенної інспекційної поїздки (24-25 травня) за маршрутом Київ-Полтава-Кременчук-Лозова-Полтава-Донецьк сказав генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК.

«Практично все устаткування, всі комплектуючі, необхідні для електрифікації, виготовляються в Україні. Сьогодні ми пропонуємо нашим виробникам - суміжникам перейти на роботу в кілька змін, щоб своєчасно виготовити кабель, трансформатори для будівництва нових чотирьох тягових підстанцій», - сказав він. За його словами, є розуміння із Запорізьким трансформаторним заводом, з Дніпропетровською компанією з виробництва тягових підстанцій та іншими підприємствами.

Генеральний директор також повідомив, що вже прийняте рішення про обладнання 186 км ділянки Полтава-Лозова сучасними мікропроцесорними системами, які дозволяють істотно вдосконалити управління перевізним процесом на цій ділянці.

Як нагадують у відомстві, всього цього року заплановано електрифікувати 176 км шляху для створення пасажирського швидкісного ходу, яким на початку 2012 року мають курсувати швидкісні поїзди Hyundai, і 95 км шляху для вантажного руху.

Як повідомив генеральний директор «Укрзалізниці», перший склад швидкісного поїзду Hyundai заплановано прийняти в Кореї в січні наступного року, а в Україні вже зараз почнеться підготовка бригад поїздів для того, щоб вони освоїлися з новітньою технікою в найкоротші терміни.

"Також у Києві вже визначено місце для будівництва депо, в якому відбуватиметься технічне і сервісне обслуговування цих поїздів", - сказав В.КОЗАК.

Довідка УНІАН. Для введення прискореного руху пасажирських поїздів залізничникам необхідно електрифікувати напрями Полтава-Кременчук і Полтава-Червоноград-Лозова, що дозволить розділити пасажирські та вантажні потоки і пустити на напрямі Полтава-Червоноград-Лозова швидкісні поїзди Hyundai. Для цього залізничники здійснюють будівництво контактної мережі, встановлюють тягові підстанції, виконують комплекс робіт із забезпечення зовнішнього освітлення станцій, переобладнання енергетики.

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