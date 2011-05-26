Уряд компенсуватиме перевізникам повну ставку кредиту за купівлю вітчизняних автобусів

Уряд готовий компенсувати українським автоперевізникам до 100% кредиту за купівлю нових автобусів українського виробництва.

Як передає прес-служба Мінінфраструктури, про це повідомив сьогодні, 26 травня, віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ за підсумками Міжнародного транспортного форуму (МТФ), який проходить 25-27 травня 2011 року в місті Лейпціг (Німеччина).

«Ми готові компенсувати 100% кредиту - тобто, повну ставку кредиту, за придбання українськими автоперевізниками автобусів українського виробництва. Позиція держави така: купуйте автобуси великої місткості українського виробництва, і держава всіляко вам в цьому допоможе. Такі правила ми введемо вже з 1 липня цього року », - відзначив Б.КОЛЕСНІКОВ.