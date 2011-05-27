В Херсоні планують створити штраф-майданчики для плавзасобів

В Херсоні планують створити штраф-майданчик для плавзасобів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі мерії Херсона, штраф-майданчики для суден-порушників правил швартування, будуть облаштовані на центральній набережній міста. Порядок швартування визначатиметься вже розробленими Правилами.

В першу чергу нововведення стосується баркасів і мотоботів, які щоденно перевозять дачників на їх дачні ділянки в дніпровських плавнях навпроти Херсона. Також до центральної набережній міста швартуються інші плавзасоби, зокрема, яхти з інших регіонів країни та закордонні.

За словами міського голови Херсона Володимира САЛЬДО, який провів спеціальну виїзну розширену нараду на набережній проспекту Ушакова, для створення належних умов щодо безпеки людей необхідне утворення мобільної групи з числа представників водної міліції, регіональної інспекції з безпеки судноплавства, управління транспорту та зв’язку міської ради. Група буде перевіряти графік відходу та прибуття баркасів, не допускати їх перевантаження, адже баркаси повинні перевозити лише пасажирів з ручною поклажею, а для перевезення великих вантажів існують спеціально обладнані судна, що відправляються від річкового порту.

Також, за дорученням мера, на набережній будуть встановлені інформаційні щити з повідомленням про заборону купання.

Точна дата відкриття таких штраф-майданчиків не повідомляється.