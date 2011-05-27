«Укравтодор» і ЄІБ підписали угоду за кредитом 450 млн. євро на покращення доріг біля Києва

«Укравтодор» сьогодні підписав фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) для отримання кредиту в розмірі 450 мільйонів євро в рамках спільного проекту з поліпшення стану автомобільних доріг на під`їздах до Києва.

Залучені кошти спрямують на співфінансування спільного проекту України, ЄІБ і Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) «Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під`їздах до Києва».

Зокрема, в рамках проекту проведуть реконструкцію і капітальний ремонт шести головних автомобільних магістралей на підходах до Києва, зокрема доріг: М-06 Київ-Чоп (від Києва до Житомира), М-07 Київ-Ковель-Ягодин (у межах Київської області), М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі (до села Кіпті), М-05 Київ-Одеса (до Білої Церкви), Н-01 Київ-Знам`янка (до Обухова), Р-02 Київ-Іванків-Овруч ( до Димера). При цьому автодороги Київ-Чоп і Київ-Ковель-Ягодин входять до програми підготовки до Євро-2012.

Нагадаємо, це спільний проект України з ЄБРР та ЄІБ на загальну суму 1 млрд. 70 млн. євро, з яких 170 млн. євро - частина України, 450 млн. євро - ЄБРР і 450 млн. євро - ЄІБ.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада 2010 р. «Укравтодор» підписав з ЄБРР відповідну угоду на 450 млн. євро. Кредит надається на 15 років з чотирирічним пільговим періодом, з відсотковою ставкою евролібор +1%. Кредит буде видаватися двома траншами: перший - 250 млн. євро, другий - 200 млн. євро.

Угоди з ЄБРР та ЄІБ ще має ратифікувати український парламент.

Раніше перший транш від ЄБРР очікувався на початку 2011 року. Передбачалося почати з реконструкції дороги Київ-Чоп.

Передбачається, що реалізація проекту завершиться в 2025 р.