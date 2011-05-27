Київські дороги «Укравтодор» відремонтує за кредит в 450 млн.євро

«Укравтодор» сьогодні підписав фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) для одержання кредиту у розмірі 450 мільйонів євро в рамках спільного проекту з покращення стану автомобільних доріг на під`їздах до м. Києва, передає кореспондент УНІАН.

Як відзначив заступник голови «Укравтодору» Євген ПРУСЕНКО після підписання документа, умови надання кредиту дуже вигідні. «Кредит надається на 20 років з пільговим періодом 5 років, зі ставкою EURIBOR+0,7%, з комісійними 0,25%», - сказав він.

Залучені кошти будуть спрямовані на співфінансування спільного проекту України, ЄІБ і Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) «Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під`їздах до м. Києва».

Зокрема, в рамках проекту буде проведена реконструкція і капітальний ремонт шести головних автомобільних магістралей на підходах до Києва, зокрема доріг: М-06 Київ-Чоп (від Києва до Житомира), М-07 Київ-Ковель-Ягодин (у межах Київської області), М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі (до села Кіпті), М-05 Київ-Одеса (до Білої Церкви), Н-01 Київ-Знам’янка (до Обухова), Р-02 Київ-Іванків-Овруч (до Димера). При цьому автодороги Київ-Чоп і Київ-Ковель-Ягодин входять до програми підготовки до Євро-2012.

Нагадаємо, це спільний проект України з ЄБРР і ЄІБ на загальну суму 1 млрд. 70 млн. євро, з яких 170 млн. євро – частина України, 450 млн. євро – ЄБРР і 450 млн. євро – ЄІБ.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада 2010 р. «Укравтодор» підписав з ЄБРР відповідну угоду на 450 млн. євро. Кредит надається на 15 років з чотирирічним пільговим періодом, із процентною ставкою EURIBOR+1%. Кредит видаватиметься двома траншами: перший – 250 млн. євро, другий – 200 млн. євро.

Угоди з ЄБРР і ЄІБ ще має ратифікувати український парламент.

Раніше перший транш від ЄБРР очікувався на початку 2011 року. Передбачалося почати з реконструкції дороги Київ-Чоп.

Передбачається, що реалізація проекту завершиться в 2025 р.