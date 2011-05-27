«Укравтодор» розраховує цього року завершити реконструкцію дороги Київ-Ковель-Ягодин

«Укравтодор» розраховує цього року завершити всі роботи з реконструкції дороги Київ-Ковель-Ягодин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам заступник голови «Укравтодора» Євген ПРУСЕНКО.

«Ми ставимо завдання цього року завершити всі роботи так, аби забезпечити нормальний експлуатаційний стан», - сказав він.

За словами Є.ПРУСЕНКА, це стосується окремих ділянок у Волинській області, при цьому вже завершується реконструкція і капремонт деяких ділянок. Також це стосується поточного ремонту дороги від Сарн до Ковеля.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня 2010 р. на одній з ділянок міжнародної траси М-07 Київ-Ковель-Ягодин (протяжністю 5,4 км.) у Волинській області після реконструкції було відкрито рух по дорозі I категорії. Кошторисна вартість проекту становила 62,2 млн. грн.

Після ремонту автотраса змінила категорію з третьої на першу, а ширина асфальтового полотна проїжджої частини збільшилася з 3,5 м до 7,5 м. Замість двох на дорозі тепер чотири розподільчі смуги. Також на відтинку траси споруджено два автопавільйони, вбиральні, тротуарні загороди і встановлено 62 дорожніх знаки.

Реконструкція шосе здійснювалася в рамках програми "Розвитку й утримання мережі автомобільних доріг загального користування і доріг, задіяних до підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату з футболу".