Дарницьким мостом відкрито рух на лівий берег з боку мосту Патона

Сьогодні в Києві відкрито автомобільний двосмуговий рух Дарницьким залізнично-автомобільним мостовим переходом з правого на лівий берег з боку мосту Патона.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття руху взяв участь прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

У своєму виступі прем`єр-міністр наголосив, що введення в експлуатацію мостового переходу демонструє, що нова влада підтверджує можливість «перетворювати й будувати Україну».

«Ще рік тому це було «мертве» будівництво. А сьогодні дивіться, їде суцільний потік машин з лівого на правий берег. А відсьогодні такий самий потік піде з правого берега на лівий. Ще два місяці і ми повністю закінчимо автомобільну розв`язку», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що роботи виконувалися з мінімальними незручностями для киян, і Столичне шосе не було перекрите на жодний день.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 р. було відкрито автомобільний рух Дарницьким мостом через Дніпро з лівого на правий берег. 31 березня 2011 р. - відкрито автомобільний рух з правого на лівий берег.

У травні планувалося відкрити автомобільний проїзд з правого берега на лівий із заїздом з боку моста Патона, а в жовтні 2011 року – проїзд з лівого на правий берег з виїздом у напрямку Кончі-Заспи.