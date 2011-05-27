«Укрзалізниця» цього року має повернути 2,5 млрд. грн. довгострокових кредитів.

Як повідомляє прес-служба відомства, про це сказав генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК під час інтерв`ю економічному тижневику «Коментарі».

«Цього року ми повинні повернути 2,5 млрд. грн. довгострокових кредитів, зокрема остаточно завершити виплати «Дойче Банку» за кредитом за будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро в місті Києві у розмірі 1,05 млрд. грн. Хочу відзначити, що в цілому «Укрзалізниця» на цей проект витратила 8,5 млрд. грн. Ніде в світі залізниці не несуть самостійно такі навантаження на інфраструктурні проекти», - сказав В.КОЗАК.

За його словами, на сьогоднішній день кредитний портфель «Укрзалізниці» становить 11,5 млрд. грн., із них близько 3 млрд. грн. короткострокових кредитів, які залучалися для поповнення оборотних коштів. На думку керівника галузі, саме велике кредитне навантаження є причиною стабільно важкого економічного стану залізничного транспорту України.

Також гострою проблемою для залізничного транспорту є спрацьованість рухомого складу. «Здавалося б при нашому річному обороті в 50 млрд. грн. кредитний портфель в 11,5 млрд. грн. не повинен бути великою проблемою. Але при спрацьованості парку вагонів і локомотивів на 80-90% ми не маємо достатніх власних інвестиційних ресурсів для розвитку», - констатував гендиректор. Єдиним виходом з цієї ситуації В.КОЗАК бачить швидке реформування галузі: «Потрібно максимально скорочувати експлуатаційні витрати. Але без реальної реформи галузі ці кроки не дозволять кардинально виправити ситуацію», - сказав він.