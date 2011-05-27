В роботу пасажирського транспорту Києва внесено тимчасові зміни

В маршрути та розклад руху столичного пасажирського транспорту внесено тимчасові зміни у зв’язку із святковими заходами 28-29 травня з нагоди Дня столиці та Дня Києва.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, підписано відповідне розпорядження КМДА, яким затверджено порядок організації роботи міського пасажирського транспорту загального користування у зазначені дні.

Так, 28 травня рух автобусів маршруту №24 буде організовано до Європейської пл. (з 9.00 до 23.00 години). Цього дня під час проведення Параду велосипедистів з 09.00 год. і до закінчення заходів передбачено тимчасове призупинення руху усіх видів транспорту за таким маршрутом: від Європейської площі – вул. Хрещатик – вул. Червоноармійська – пл. Льва Толстого – вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – пл. Михайлівська.

Призупинено буде також рух транспорту, маршрути якого співпадають з маршрутом учасників Міжнародних змагань з велосипедного спорту. Захід проводитиметься у суботу, з 11.00 год. за маршрутом: Майдан Незалежності – вул. Хрещатик – вул. Червоноармійська – пл. Льва Толстого, розворот, вул. Червоноармійська – вул. Хрещатик – Європейська площа, розворот та у зворотному напрямку. Також обмеження руху у разі необхідності можуть бути на Софійській площі під час Міжнародного турніру із богатирського багатоборства «Найсильніші в світі», що розпочнеться з 11.30 год.

29 травня рух автобусів маршруту №24 з 9.00 до 23.00 буде організовано до Європейської пл. Під час проведення 19-го Міжнародного благодійного легкоатлетичного пробігу «Під каштанами» буде тимчасово призупинено рух усіх видів транспорту за маршрутом: від Майдану Незалежності – вул. Хрещатик – вул. Червоноармійська – пл. Льва Толстого – вул. Червоноармійська – (розворот за вул. Димитрова) та у зворотному напрямку.

Планується тимчасове призупинення руху усіх видів транспорту під час проведення Міжнародних змагань з велосипедного спорту на шосе з 10.00 год. і до закінчення заходів за маршрутом: старт на вул. М. Грінченка, 4-А – Московська площа – просп. Червонозоряний – вул. А. Головка – Протасів Яр.

Під час проведення на вул. Набережно-Хрещатицькій поблизу Річкового вокзалу Шоу феєрверків із лазерними ефектами над Дніпром з 19.00 год. до 24.00 год. у разі необхідності буде також тимчасово призупинено рух усіх видів транспорту на Боричовому узвозі, вул. Набережно-Хрещатицькій, Набережному шосе від вул. Набережно-Хрещатицької до мосту Метро та посилено контроль за дотриманням водіями Правил дорожнього руху.

Також цими вихідними, 28 та 29 травня, КП «Київпастранс» та Комунальна служба перевезень передбачать збільшення кількості рухомого складу тролейбусів, автобусів, а КП «Київський метрополітен» – кількості пар поїздів, відповідно до пасажиропотоку під час проведення заходів на Майдані Незалежності, на Співочому полі Печерського ландшафтного парку та на вул. Хрещатик.

Комунальній службі перевезень на період проведення заходів на вул. Хрещатик доручено внести відповідні зміни в роботу автобусних маршрутів загального користування в режимі маршрутного таксі.