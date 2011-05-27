Реконструювати міст Патона можна після завершення Дарницького і Подільського мостів – Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що реконструкцію моста Патона в Києві можна буде здійснити після повного завершення будівництва Дарницького і Подільського мостових переходів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на брифінгу журналістам.

«На мій погляд, її доцільно проводити тоді, коли ми повністю запустимо і Дарницький міст, і Подільський мостовий перехід», - сказав прем’єр.

При цьому він зазначив, що роботи необхідно буде проводити так, щоб незручності для киян були мінімальними. «Я думаю, що до самої реконструкції моста Патона ми поставимося дуже акуратно. Тобто зробимо так, щоб мінімізувати негативні наслідки цього, безумовно, необхідного ремонту», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що міст Патона використовується вже більш як 60 років. «Природно, він потребує реконструкції», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, раніше М.АЗАРОВ заявляв, що будівництво Подільського моста в Києві планується завершити до 2013 року.

Також, за словами прем`єра, будівництво Дарницького залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро в Києві буде остаточно завершено 1 вересня 2011 року.