"Укрзалізниця" посилить вимоги до підприємств, які завдають шкоди вагонам

«Укрзалізниця» має намір посилити вимоги до підприємств, які завдають шкоди вагонам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час круглого столу заступник начальника Головного управління вагонного господарства «Укрзалізниці» Анатолій РАКИПОВ.

«Їх треба зобов`язати відшкодовувати не лише вартість ремонту, а й втрачену вигоду за непрацюючий вагон. На ремонт битого рухомого складу йде 5-6 днів. Це доставка, зчеплення/причеплення, витрати на роботу тепловоза тощо», - відзначив він.

За інформацією начальника управління, цього року сума компенсації за ремонт пошкоджених вагонів зросла на 30%. «Але треба ще жорсткіше. Коли б`ють по кишені – результат кращий», – наголосив він.

Що стосується пошкоджень на іноземних залізницях, то, за його словами, їх компенсація регламентується застарілими правилами вантажних перевезень, що діють між країнами СНД. "Тому ми перейшли на двосторонні договори, піднявши тарифи на 30-40% ", - сказав А.РАКИПОВ.

За 4 місяці цього року через порушення технічних умов при виконанні вантажних операцій і правил експлуатації при маневровій і поїзній роботі було пошкоджено 3 тис. 82 вантажних вагони «Укрзалізниці», що на 815 більше, ніж за відповідний період минулого року. Зокрема, 1 тис. 506 вагонів пошкодили залізниці Словаччини, Угорщини, Польщі і 542 вагони - морські торгові порти України.

Як відзначає відомство, найбільша кількість пошкоджень відбувається при вивантаженні вантажів за допомогою грейферних кранів, що призводить до деформації люків, листів перекриття, кузовів та інших внутрішніх елементів конструкції.